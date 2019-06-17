Себальос – Зидану: «Я тоже не хотел работать с вами»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос ответил главному тренеру команды Зинедину Зидану на заявление о том, что он не входит в планы специалиста на следующий сезон.

По информации AS, 22-летний футболист заявил французу: «Нет проблем, босс. Я тоже не хотел с вами работать».

Испанец перешел в мадридский клуб из «Бетиса» в 2017 году за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Реал» 34 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт Себальоса рассчитан до 2023 года. Ранее сообщалось, что он отказывается покидать «Реал» этим летом.

По информации СМИ, полузащитником интересуется «Тоттенхэм».

Sport.es: Бэйл, Иско, Лукас и Себальос отказываются покидать «Реал». У клуба могут возникнуть проблемы с ФФП

AS: «Тоттенхэм» хочет купить у «Реала» Себальоса