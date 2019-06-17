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    Себальос – Зидану: «Я тоже не хотел работать с вами»

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос ответил главному тренеру команды Зинедину Зидану на заявление о том, что он не входит в планы специалиста на следующий сезон.

    По информации AS, 22-летний футболист заявил французу: «Нет проблем, босс. Я тоже не хотел с вами работать».

    • Испанец перешел в мадридский клуб из «Бетиса» в 2017 году за 16,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Реал» 34 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Себальоса рассчитан до 2023 года. Ранее сообщалось, что он отказывается покидать «Реал» этим летом.
    • По информации СМИ, полузащитником интересуется «Тоттенхэм».

    Sport.es: Бэйл, Иско, Лукас и Себальос отказываются покидать «Реал». У клуба могут возникнуть проблемы с ФФП

    AS: «Тоттенхэм» хочет купить у «Реала» Себальоса

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +402

      KPCCSPB 5 минут назад

      Зидан как человек тоже не оч хороший, пришёл с распальцовкой своей, и тыкает, кто нужен, а кто нет. Вместо того, чтобы адекватно поговорить и подобрать клубы для тех, кто не входит в игровую схему.

      0
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      Рейтинг: +105

      orzy 12 минут назад

      В АПЛ его

      0
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      Рейтинг: +1653

      InterMilLano1908 31 минуту назад

      Красава,ведь Зидан же его покупал , а потом говорит мол не нужен...

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