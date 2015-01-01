Sport.es: Бэйл, Иско, Лукас и Себальос отказываются покидать «Реал». У клуба могут возникнуть проблемы с ФФП

Да зря Зидан вернулся. Роналду великий игрок. Он ушёл с МЮ она развалилась ушёл с Реал она тоже. Так товарищи Зидан в победе Реала ни причём. Вся заслуга КРИШТИАНА РОНАЛДУ
«Реал» рискует столкнуться с проблемами из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.
Дело в том, что клуб уже купил новых игроков на сумму более 300 миллионов евро, в то время как с продажами возникли трудности.
К примеру, Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниэль Себальос отказываются уходить из «Реала», хотя тренерский штаб команды дал понять, что на них не рассчитывают в следующем сезоне.
- Этим летом «Реал» потратил 303 миллиона евро на Эдера Милитана, Ферлана Менди, Родриго, Эдена Азара и Луку Йовича.
- Также мадридцы хотят купить Поля Погба и Килиана Мбаппе.