Sport.es: Бэйл, Иско, Лукас и Себальос отказываются покидать «Реал». У клуба могут возникнуть проблемы с ФФП

«Реал» рискует столкнуться с проблемами из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

Дело в том, что клуб уже купил новых игроков на сумму более 300 миллионов евро, в то время как с продажами возникли трудности.

К примеру, Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниэль Себальос отказываются уходить из «Реала», хотя тренерский штаб команды дал понять, что на них не рассчитывают в следующем сезоне.