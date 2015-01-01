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    Sport.es: Бэйл, Иско, Лукас и Себальос отказываются покидать «Реал». У клуба могут возникнуть проблемы с ФФП

    «Реал» рискует столкнуться с проблемами из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

    Дело в том, что клуб уже купил новых игроков на сумму более 300 миллионов евро, в то время как с продажами возникли трудности.

    К примеру, Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниэль Себальос отказываются уходить из «Реала», хотя тренерский штаб команды дал понять, что на них не рассчитывают в следующем сезоне.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +106

      orzy 2 минуты назад

      Да зря Зидан вернулся. Роналду великий игрок. Он ушёл с МЮ она развалилась ушёл с Реал она тоже. Так товарищи Зидан в победе Реала ни причём. Вся заслуга КРИШТИАНА РОНАЛДУ

      0
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      Рейтинг: +1132

      Бомбардиръ 11 минут назад

      У Реала запор...)

      0
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      Рейтинг: +7982

      DeStar 26 минут назад

      Жесть конечно, будто всех бэйл подговорил)

      2
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      Рейтинг: +598

      petr69 1 час назад

      Развалить легко, построить сложнее. И виноват во всем сам президент

      2
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      Рейтинг: +1413

      anri1703 1 час назад

      Сейчас закупятся потом бан схаватят вот и весь страх ФФП

      2
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