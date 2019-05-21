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    AS: «Тоттенхэм» хочет купить у «Реала» Себальоса

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает AS.

    По информации источника, главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино видит в испанце идеальную замену для Кристиана Эриксена, который летом может оказаться как раз на «Сантьго Бернабеу». Мадридцы собираются объявить о трансфере датчанина после финала Лиги чемпионов.

    Сам Себальос пока не определился со своим будущим. У него есть несколько предложений.

    Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил хавбеку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

    Источник: AS

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