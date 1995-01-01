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    Sportmediaset: защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

    «Зенит» интересуется левым защитником «Наполи» Мариу Руем, сообщает Sportmediaset.

    28-летний футболист также находится в сфере интересов «Милана», «Аталанты» и «Шальке-04».

    Петербуржцы уже несколько раз просматривали португальца.

    • Руй перешел в «Наполи» из «Ромы» в начале 2018 года за 5,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за неаполитанцев 31 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Контракт защитника рассчитан до 2022 года. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

    Источник: Sportmediaset

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +151

      GSmall 2 минуты назад

      Не плохой конечно игрок.Но лучше всётаки помоложе подискать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Вальдемар IV 7 минут назад

      аталанта в лч так что туда да недалеко,va bene

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      волчарик 21 минуту назад

      Ха ха.Вроде не лавочник,что бы из Наполи в РПЛ переходить.

      0
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      Рейтинг: +316

      EsKamilio 22 минуты назад

      Да он дно

      0
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