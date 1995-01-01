Sportmediaset: защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

«Зенит» интересуется левым защитником «Наполи» Мариу Руем, сообщает Sportmediaset.

28-летний футболист также находится в сфере интересов «Милана», «Аталанты» и «Шальке-04».

Петербуржцы уже несколько раз просматривали португальца.