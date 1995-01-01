Sportmediaset: защитник «Наполи» Руй может перейти в «Зенит»

Не плохой конечно игрок.Но лучше всётаки помоложе подискать
«Зенит» интересуется левым защитником «Наполи» Мариу Руем, сообщает Sportmediaset.
28-летний футболист также находится в сфере интересов «Милана», «Аталанты» и «Шальке-04».
Петербуржцы уже несколько раз просматривали португальца.
- Руй перешел в «Наполи» из «Ромы» в начале 2018 года за 5,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне игрок провел за неаполитанцев 31 матч, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Контракт защитника рассчитан до 2022 года. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.