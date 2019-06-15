Marca: Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации издания Marca, идею покупки бразильца рассматривает руководство «Манчестер Сити». Главным минусом потенциального трансфера считается наличие игроков его позиции в составе команды Хосепа Гвардиолы.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о варианте аренды хавбека в «ПСЖ».

Коутиньо попал в заявку сборной Бразилии на домашний Кубок Америки. В первом матче команда Тите обыграла Боливию со счетом 3:0. Футболист каталонского клуба вышел в стартовом составе и забил два гола.