Marca: Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации издания Marca, идею покупки бразильца рассматривает руководство «Манчестер Сити». Главным минусом потенциального трансфера считается наличие игроков его позиции в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Ранее «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о варианте аренды хавбека в «ПСЖ».
Коутиньо попал в заявку сборной Бразилии на домашний Кубок Америки. В первом матче команда Тите обыграла Боливию со счетом 3:0. Футболист каталонского клуба вышел в стартовом составе и забил два гола.
- Игрок перешел в «Барселону» клуб в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
- В прошлом сезоне забил 11 мячей и отдал 5 ассистов в 54 матчах всех соревнований на клубном уровне.
- Контракт рассчитан до июня 2023 года. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.