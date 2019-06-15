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    Marca: Коутиньо может перейти в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

    По информации издания Marca, идею покупки бразильца рассматривает руководство «Манчестер Сити». Главным минусом потенциального трансфера считается наличие игроков его позиции в составе команды Хосепа Гвардиолы.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о варианте аренды хавбека в «ПСЖ».

    Коутиньо попал в заявку сборной Бразилии на домашний Кубок Америки. В первом матче команда Тите обыграла Боливию со счетом 3:0. Футболист каталонского клуба вышел в стартовом составе и забил два гола.

    • Игрок перешел в «Барселону» клуб в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 11 мячей и отдал 5 ассистов в 54 матчах всех соревнований на клубном уровне.
    • Контракт рассчитан до июня 2023 года. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.

    Источник: Marca

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