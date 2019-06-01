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    AS: «ПСЖ» может арендовать Коутиньо

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    По информации AS, в 26-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Чемпион Лиги 1 может арендовать его с правом выкупа. Каталонцы рассчитывают продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.

    AS уточнило, что в случае перехода Коутиньо команду Томаса Тухеля покинет нападающий Эдинсон Кавани. Известно об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».

    • Коутиньо перешел в каталонский клуб в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 54 играх всех турниров.
    • Контракт рассчитан до июня-2023. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.

    Источник: As

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    01.06.2019 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      KsiroN 15 часов назад

      Отдать бы туда ещё и Дембеле вместе с Коутиньо, а вернуть Неймара.

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