AS: «ПСЖ» может арендовать Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации AS, в 26-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Чемпион Лиги 1 может арендовать его с правом выкупа. Каталонцы рассчитывают продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.

AS уточнило, что в случае перехода Коутиньо команду Томаса Тухеля покинет нападающий Эдинсон Кавани. Известно об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».