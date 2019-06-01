AS: «ПСЖ» может арендовать Коутиньо

Отдать бы туда ещё и Дембеле вместе с Коутиньо, а вернуть Неймара.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации AS, в 26-летнем бразильце заинтересован «ПСЖ». Чемпион Лиги 1 может арендовать его с правом выкупа. Каталонцы рассчитывают продать игрока за сумму около 100 миллионов евро.
AS уточнило, что в случае перехода Коутиньо команду Томаса Тухеля покинет нападающий Эдинсон Кавани. Известно об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».
- Коутиньо перешел в каталонский клуб в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро.
- В прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 54 играх всех турниров.
- Контракт рассчитан до июня-2023. Цена по Transfermarkt – 100 миллионов.