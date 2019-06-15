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    Божович задумался о получении российского гражданства

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассматривает вариант с получением российского гражданства.

    «Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре все будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», – сказал черногорский специалист.

    Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +297

      Ганнибал Лектор 9 минут назад

      И будет ездить в гости к коренному мордвину Депардье, обсуждать российские пенсионные реформы...

      0
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      Рейтинг: +4419

      BRO_football 10 минут назад

      В сборной России решил попробовать поиграть? Не поздновато ли?)

      0
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      Рейтинг: +1651

      InterMilLano1908 29 минут назад

      А зачем? Сейчас эмигрантам уже пенсии выдают, паспорт не нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +911

      Миша13 1 час назад

      Ему то нафига это гражданство..

      0
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      Рейтинг: +1000

      altezzik > Миша13 1 час назад

      Второй паспорт всегда пригодится.

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      Рейтинг: +314

      EsKamilio > Миша13 1 час назад

      Налогов меньше платить, в рф один из самых низких ндфл

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      Рейтинг: +911

      Миша13 > EsKamilio 52 минуты назад

      Ну..да..я то всё по своей з.п. мерю))

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