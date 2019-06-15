Божович задумался о получении российского гражданства

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассматривает вариант с получением российского гражданства.

«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре все будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», – сказал черногорский специалист.

50-летний Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября 2018 года.

До этого он тренировал шесть других российских клубов – «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».

Божович работает в России с 2008 года. За 11 лет он уезжал в другую страну всего один раз, чтобы с 2015 по 2017 год руководить «Црвеной Звездой».

Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»