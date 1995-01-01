Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что Миодраг Божович останется на посту главного тренера команды.

«Божович остается работать как один из лучших футбольных специалистов. Идет большая работа по комплектованию команды. Представительство самарских игроков, в том числе уже состоявшихся, будет в команде усилено», – сказал Фетисов.