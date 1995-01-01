Божович продолжит тренировать «Крылья Советов»

Нервов попортят Крылья в следующем сезоне
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что Миодраг Божович останется на посту главного тренера команды.
«Божович остается работать как один из лучших футбольных специалистов. Идет большая работа по комплектованию команды. Представительство самарских игроков, в том числе уже состоявшихся, будет в команде усилено», – сказал Фетисов.
- 50-летний Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября 2018 года.
- Под руководством черногорца команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.
- В переходных матчах самарцы по сумме двух встреч обыграли «Нижний Новгород».