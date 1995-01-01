Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    «Челси» рассматривает покинувшего «РБ Лейпциг» Рангника на пост главного тренера

    Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру Ральфа Рангника на пост главного тренера.

    По информации Daily Mail со ссылкой на Bild, лондонцы включили 60-летнего специалиста в список возможных кандидатов на замену Маурицио Сарри, который может перейти в «Ювентус».

    «Челси» уже провел первые переговоры с тренером «Дерби Каунти» Фрэнком Лэмпардом. Также совет директоров клуба рассматривает экс-тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Эрика тен Хага из «Аякса».

    • В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» под руководством Рангника занял третье место в Бундеслиге и вышел в финал Кубка Германии.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru