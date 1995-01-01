«Челси» рассматривает покинувшего «РБ Лейпциг» Рангника на пост главного тренера

Руководство «Челси» рассматривает кандидатуру Ральфа Рангника на пост главного тренера.

По информации Daily Mail со ссылкой на Bild, лондонцы включили 60-летнего специалиста в список возможных кандидатов на замену Маурицио Сарри, который может перейти в «Ювентус».

«Челси» уже провел первые переговоры с тренером «Дерби Каунти» Фрэнком Лэмпардом. Также совет директоров клуба рассматривает экс-тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Эрика тен Хага из «Аякса».