Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Лунев: «Приношу глубокие извинения. Такое поведение с моей стороны просто неприемлемо»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев извинился за скандал в московском аэропорту Внуково.

    • Футболист в состоянии алкогольного опьянения оскорблял сотрудников.
    • Голкипера сборной России отказались пускать на борт самолета, а затем его задержала полиция.
    • Экспертиза показала у Лунева 0,77 промилле алкоголя в крови.
    • За свое поведение он заплатил административный штраф в размере 1000 рублей.

    «Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», – сказал Лунев.

    «Вел себя не очень адекватно, был агрессивным». Во «Внуково» рассказали о скандале Лунева

    Источник: Официальный сайт авиакомпании «Россия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:23
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +363

      Boeung777 7 минут назад

      Да, лимит нужно срочно отменять. А то у нас так все футболисты будут сидеть кто где, в кпз, бутырке, вытрезвители и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      deniscom2017 11 минут назад

      это специально подстава чтоб расторгнуть контракт с ним

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9671

      sssrspartak 19 минут назад

      это говорит о том ,что питерские в конец обнаглели!все им можно!кокоши Аршавин теперь лунев!!!это уж слишком!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5680

      FanatSerj 30 минут назад

      очередная жертва лимита и чем богаче клуб за который выступает лимитчик тем планка падает больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10636

      bset 40 минут назад

      Все прицепились к промилям. Небось пару бокалов вина перед вылетом выпил. Половина пассажиров такие, но нет, именно Луневу досталось. И по поводу скандалов - таких тоже половина, нужно же отстаивать свои права, если что-то идет не так. Не всем же быть терпилами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +868

      Etiainen 1 час назад

      завязывай с синькой. а то как кокорен закончишь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1286

      Александ1982 1 час назад

      В Питере пить, в Питере пить!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      Аденн 1 час назад

      пивасом не догнался видимо, вот и быканул криворотый.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2433

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Молодец.Осталось похмелиться и лететь на отдых.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      policepnz 2 часа назад

      У него и фейс как у быка, а пьяный ваще с катушек слетел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10384

      Bivaliy67 > policepnz 1 час назад

      На себя посмотри.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru