Лунев: «Приношу глубокие извинения. Такое поведение с моей стороны просто неприемлемо»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев извинился за скандал в московском аэропорту Внуково.

Футболист в состоянии алкогольного опьянения оскорблял сотрудников.

Голкипера сборной России отказались пускать на борт самолета, а затем его задержала полиция.

Экспертиза показала у Лунева 0,77 промилле алкоголя в крови.

За свое поведение он заплатил административный штраф в размере 1000 рублей.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», – сказал Лунев.

«Вел себя не очень адекватно, был агрессивным». Во «Внуково» рассказали о скандале Лунева