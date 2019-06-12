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    РЕН ТВ: экспертиза показала у Лунева 0,77 промилле алкоголя, игрока выпустили из полиции

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации.

    По сведениям РЕН ТВ, футболиста задержала полиция, но его уже отпустили. Было проведено медицинское освидетельствование, которое показало присутствие в крови игрока 0,77 промилле алкоголя.

    • На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: РЕН ТВ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6685

      parevg 26 минут назад

      0.77 это сколько в напитках???

      0
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      Рейтинг: +226

      gambler35 > parevg 9 минут назад

      0,3 промилле-поллитра пива

      0
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      Рейтинг: +2770

      BarStep > parevg 58 секунд назад

      А это смотря что пил и во сколько закончил бухать брат..

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