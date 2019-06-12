РЕН ТВ: экспертиза показала у Лунева 0,77 промилле алкоголя, игрока выпустили из полиции

0.77 это сколько в напитках???
Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации.
По сведениям РЕН ТВ, футболиста задержала полиция, но его уже отпустили. Было проведено медицинское освидетельствование, которое показало присутствие в крови игрока 0,77 промилле алкоголя.
- На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
- Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
- Лунев – действующий чемпион России.