РЕН ТВ: экспертиза показала у Лунева 0,77 промилле алкоголя, игрока выпустили из полиции

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации.

По сведениям РЕН ТВ, футболиста задержала полиция, но его уже отпустили. Было проведено медицинское освидетельствование, которое показало присутствие в крови игрока 0,77 промилле алкоголя.