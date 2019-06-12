«Вел себя не очень адекватно, был агрессивным». Во «Внуково» рассказали о скандале Лунева

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». Директор по маркетингу и PR UTG во «Внуково» Михаил Ильин рассказал о случившемся.

«Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те, в свою очередь, по стандартной процедуре все отработали и пассажир никуда не полетел», – цитирует Ильина РЕН ТВ.