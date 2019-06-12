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    «Вел себя не очень адекватно, был агрессивным». Во «Внуково» рассказали о скандале Лунева

    Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». Директор по маркетингу и PR UTG во «Внуково» Михаил Ильин рассказал о случившемся.

    «Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те, в свою очередь, по стандартной процедуре все отработали и пассажир никуда не полетел», – цитирует Ильина РЕН ТВ.

    • На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Экспертиза подтвердила, что спортсмен во время регистрации на рейс был пьян.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: РЕН ТВ

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