Лунев заплатил 1000 рублей за брань в аэропорту

Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Санкт-петербургский клуб также подтвердил конфликтную ситуацию.

«В итоге Андрей Лунeв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.