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    Лунев заплатил 1000 рублей за брань в аэропорту

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту «Внуково». О нем рассказал сотрудник организации. Санкт-петербургский клуб также подтвердил конфликтную ситуацию.

    «В итоге Андрей Лунeв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», – сказал пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

    • На Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: «Чемпионат»

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