Йович поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

Сегодня «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проводит презентацию нападающего Луки Йовича.

Во время мероприятия 21-летний игрок поцеловал эмблему мадридского клуба на своей футболке.

Серб перешел в «Реал» из «Айнтрахта», подписав с мадридцами контракт сроком до 2025 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее Йович выступал за «Црвену Звезду» и «Бенфику».

«Реал» объявил о переходе Йовича

Marca: трансфер Йовича обошелся «Реалу» в 60+5 миллионов. «Бенфика» получит 30% от суммы