Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Йович поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

    Сегодня «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проводит презентацию нападающего Луки Йовича.

    Во время мероприятия 21-летний игрок поцеловал эмблему мадридского клуба на своей футболке.

    Серб перешел в «Реал» из «Айнтрахта», подписав с мадридцами контракт сроком до 2025 года.

    • По данным СМИ, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
    • Ранее Йович выступал за «Црвену Звезду» и «Бенфику».

    «Реал» объявил о переходе Йовича

    Marca: трансфер Йовича обошелся «Реалу» в 60+5 миллионов. «Бенфика» получит 30% от суммы

    Источник: Твиттер Real Madrid in Pidgin

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71605
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru