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    Marca: трансфер Йовича обошелся «Реалу» в 60+5 миллионов. «Бенфика» получит 30% от суммы

    Marca опубликовала финансовые подробности перехода нападающего Луки Йовича из «Айнтрахта» в «Реал».

    Как утверждает источник, мадридцы заплатили за 21-летнего футболиста 60 миллионов евро. Еще 5 миллионов немецкий клуб может получить в виде дополнительных бонусов.

    30 процентов (18 миллионов) от данной суммы получит бывший клуб серба «Бенфика». В апреле «Айнтрахт» выкупил у лиссабонцев права на арендованного форварда за 6 миллионов евро.

    В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Marca

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    04.06.2019 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12975

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Рад за Бенфику! Учитесь Питер и Москва!!! """"""""""""""""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2438

      САДЫЧОК 7 часов назад

      Что то похоже на отмыв денег ! Хотя , я не знаю как играет Йович...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      GSmall > САДЫЧОК 7 часов назад

      Молодого Погребняка вспомни,примерно то же

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +782

      CSKA471 > GSmall 2 часа назад

      Да не, этот технчен, да и маленький

      0
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