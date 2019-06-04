Marca: трансфер Йовича обошелся «Реалу» в 60+5 миллионов. «Бенфика» получит 30% от суммы

Marca опубликовала финансовые подробности перехода нападающего Луки Йовича из «Айнтрахта» в «Реал».

Как утверждает источник, мадридцы заплатили за 21-летнего футболиста 60 миллионов евро. Еще 5 миллионов немецкий клуб может получить в виде дополнительных бонусов.

30 процентов (18 миллионов) от данной суммы получит бывший клуб серба «Бенфика». В апреле «Айнтрахт» выкупил у лиссабонцев права на арендованного форварда за 6 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.