«Реал» объявил о переходе Йовича

«Реал» объявил о достижении договоренности с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу нападающего Луки Йовича.

Мадридский клуб подписал с 21-летним футболистом соглашение до 30 июня 2025 года. Теперь ему предстоит пройти медобследование.