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    «Реал» объявил о переходе Йовича

    «Реал» объявил о достижении договоренности с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу нападающего Луки Йовича.

    Мадридский клуб подписал с 21-летним футболистом соглашение до 30 июня 2025 года. Теперь ему предстоит пройти медобследование.

    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 60 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
    • Ранее Йович выступал за «Црвену Звезду» и «Бенфику».

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7920

      DeStar 15 минут назад

      За эти деньги отличный вариант. Конечно НИКТО НИКОГДА не знает. как заиграет тот или иной игрок, будь он хоть неймаром, хоть азаром, хоть иско, и так далее. Но парень молодой! всего 21 год! т.е ему есть куда расти, и даже если сезончик будет на подстраховке у бензема, это не страшно, в таком то возрасте. лишь бы не деградировал

      0
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      Рейтинг: +719

      Den Bull 24 минуты назад

      Готовят замену Бензема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6164

      KLIM777 45 минут назад

      не рановато ли ему в реал

      0
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      Рейтинг: +719

      Den Bull > KLIM777 41 минуту назад

      Возможно готовят замену Кариму

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      Рейтинг: +4655

      piligrim1986 58 минут назад

      вспомнились времена Миятовича))))

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      Рейтинг: +420

      FENIX-SL 1 час назад

      за 60 лямов это очень хорошая покупка!
      урааа

      0
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      Рейтинг: +909

      Dizayner 1 час назад

      началось!!!
      ждем Азара))

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