«Реал» объявил о переходе Йовича

За эти деньги отличный вариант. Конечно НИКТО НИКОГДА не знает. как заиграет тот или иной игрок, будь он хоть неймаром, хоть азаром, хоть иско, и так далее. Но парень молодой! всего 21 год! т.е ему есть куда расти, и даже если сезончик будет на подстраховке у бензема, это не страшно, в таком то возрасте. лишь бы не деградировал
«Реал» объявил о достижении договоренности с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу нападающего Луки Йовича.
Мадридский клуб подписал с 21-летним футболистом соглашение до 30 июня 2025 года. Теперь ему предстоит пройти медобследование.
- По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 60 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
- Ранее Йович выступал за «Црвену Звезду» и «Бенфику».