Йович прошел медосмотр в «Реале». Сегодня состоится презентация игрока

Новичок «Реала» Лука Йович успешно прошел медосмотр в мадридском клубе.

Сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация 21-летнего футболиста, перешедшего из «Айнтрахта».

«Реал» заключил с сербом контракт сроком до 2025 года.

По данным СМИ, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 серб провел за «Айнтрахт» 48 матчей, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее Йович выступал за «Црвену Звезду» и «Бенфику».

«Реал» объявил о переходе Йовича

Marca: трансфер Йовича обошелся «Реалу» в 60+5 миллионов. «Бенфика» получит 30% от суммы