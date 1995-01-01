«МЮ» может подписать защитника «Норвича» Ааронса, если «Кристал Пэлас» не продаст Ван-Биссаку

в футбол менеджере оба четкие
«Манчестер Юнайтед» может сделать «Норвичу» предложение по трансферу защитника Макса Ааронса, сообщает Sky Sports. «МЮ» попробует подписать этого игрока, если «Кристал Пэлас» отклонит предложение по защитнику Аарону Ван-Биссаке.
По последней информации, «Ман Юнайтед» предложил 40 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, но «Кристал Пэлас» требует 60 миллионов. «МЮ» улучшит предложение.
Сообщается, что Ааронсом интересуется сам «Кристал Пэлас», а также «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг».
- В прошедшем сезоне Чемпионшип Ааронс провел 41 матч, забил два гола и отдал шесть голевых передач.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт игрока с «Норвичем» рассчитан до 2023 года.