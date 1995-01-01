«МЮ» может подписать защитника «Норвича» Ааронса, если «Кристал Пэлас» не продаст Ван-Биссаку

«Манчестер Юнайтед» может сделать «Норвичу» предложение по трансферу защитника Макса Ааронса, сообщает Sky Sports. «МЮ» попробует подписать этого игрока, если «Кристал Пэлас» отклонит предложение по защитнику Аарону Ван-Биссаке.

По последней информации, «Ман Юнайтед» предложил 40 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, но «Кристал Пэлас» требует 60 миллионов. «МЮ» улучшит предложение.

Сообщается, что Ааронсом интересуется сам «Кристал Пэлас», а также «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг».