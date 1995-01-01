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    «МЮ» может подписать защитника «Норвича» Ааронса, если «Кристал Пэлас» не продаст Ван-Биссаку

    «Манчестер Юнайтед» может сделать «Норвичу» предложение по трансферу защитника Макса Ааронса, сообщает Sky Sports. «МЮ» попробует подписать этого игрока, если «Кристал Пэлас» отклонит предложение по защитнику Аарону Ван-Биссаке.

    По последней информации, «Ман Юнайтед» предложил 40 миллионов фунтов за Ван-Биссаку, но «Кристал Пэлас» требует 60 миллионов. «МЮ» улучшит предложение.

    Сообщается, что Ааронсом интересуется сам «Кристал Пэлас», а также «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг».

    • В прошедшем сезоне Чемпионшип Ааронс провел 41 матч, забил два гола и отдал шесть голевых передач.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов фунтов стерлингов.
    • Контракт игрока с «Норвичем» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6360

      KLIM777 4 минуты назад

      в футбол менеджере оба четкие

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