Sky Sports: «МЮ» улучшит предложение по Ван-Биссаке. «Кристал Пэлас» хочет 60 миллионов

«Манчестер Юнайтед» готов сделать второе предложение «Кристал Пэлас» по правому защитнику Аарону Ван-Биссаке, информирует Sky Sports.

Вчера СМИ сообщили, что лондонский клуб отказался продавать «МЮ» 21-летнего игрока за 40 миллионов фунтов стерлингов. Переговоры продолжаются и «Юнайтед» собирается предложить «Пэлас» улучшенные условия сделки.

Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.

В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

«Кристал Пэлас» отклонил 40-миллионное предложение «МЮ» по Ван-Биссаке и требует 60 миллионов