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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет продать Зе Луиша за 15 миллионов

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» готов продать нападающего Зе Луиша.

    Руководство москвичей сообщило агентам 28-летнего футболиста, что хочет выручить за форварда 15 миллионов евро.

    Ранее СМИ сообщили, что на кабовердианца претендует «Порту». По данным O Jogo, португальский клуб уже договорился о контракте с Зе Луишем, предложив ему зарплату 1,5 миллиона евро за сезон. «Спорт-Экспресс» утверждает, что в «Спартаке» игрок зарабатывает 2,2 миллиона в год без учета бонусов.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

    A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов

    O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4023

      GoldPlayFIFARus9 7 минут назад

      Жадность фраера сгубила (с).
      Дают 8, берите пока не поздно. А то получится как та старуха у разбитого корыта. Не всем фартит продавать игроков в ПСЖ за 48 лямов))

      0
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      Рейтинг: +4933

      prezent2017 33 минуты назад

      Кто много хочет, тот мало получит. Или вообще никера!

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      Рейтинг: +4108

      Старикан 35 минут назад

      Хотеть конечно же не вредно, осталось только найти покупателя за такие деньги. Что-то мне подсказывает, что Порту на такие траты не пойдёт...

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