«Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет продать Зе Луиша за 15 миллионов

Жадность фраера сгубила (с).
Дают 8, берите пока не поздно. А то получится как та старуха у разбитого корыта. Не всем фартит продавать игроков в ПСЖ за 48 лямов))
По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» готов продать нападающего Зе Луиша.
Руководство москвичей сообщило агентам 28-летнего футболиста, что хочет выручить за форварда 15 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщили, что на кабовердианца претендует «Порту». По данным O Jogo, португальский клуб уже договорился о контракте с Зе Луишем, предложив ему зарплату 1,5 миллиона евро за сезон. «Спорт-Экспресс» утверждает, что в «Спартаке» игрок зарабатывает 2,2 миллиона в год без учета бонусов.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов
O Jogo: «Порту» договорился с Зе Луишем о четырехлетнем контракте и предложит «Спартаку» 8 миллионов