«Спорт-Экспресс»: «Спартак» хочет продать Зе Луиша за 15 миллионов

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» готов продать нападающего Зе Луиша.

Руководство москвичей сообщило агентам 28-летнего футболиста, что хочет выручить за форварда 15 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщили, что на кабовердианца претендует «Порту». По данным O Jogo, португальский клуб уже договорился о контракте с Зе Луишем, предложив ему зарплату 1,5 миллиона евро за сезон. «Спорт-Экспресс» утверждает, что в «Спартаке» игрок зарабатывает 2,2 миллиона в год без учета бонусов.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

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