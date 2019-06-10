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    CdS: «Реал» не рассчитывает на Хамеса. «Наполи» готов предложить контракт на пять лет

    Полузащитник Хамес Родригес близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

    По информации источника, представители «Реала» сказали колумбийцу о том, что он не входит их планы. Напомним, 5-го июня он покинул «Баварию» после двух лет выступлений на правах аренды.

    «Наполи» готов заключить с ним соглашение сроком на пять лет. Известно об интересе главного тренера Карло Анчелотти, с которым хавбек работал в «Реале» в сезоне-2014/15.

    • Контракт 27-летнего Хамеса с мадридским клубом рассчитан до июня 2021-го года.
    • В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 28 играх всех турниров на клубном уровне.
    • «Наполи» завершил сезон в чемпионате Италии на 2 месте, отстав от чемпиона «Ювентуса» на 11 очков.

    Источник: Corriere dello Sport

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