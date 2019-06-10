CdS: «Реал» не рассчитывает на Хамеса. «Наполи» готов предложить контракт на пять лет

Полузащитник Хамес Родригес близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, представители «Реала» сказали колумбийцу о том, что он не входит их планы. Напомним, 5-го июня он покинул «Баварию» после двух лет выступлений на правах аренды.

«Наполи» готов заключить с ним соглашение сроком на пять лет. Известно об интересе главного тренера Карло Анчелотти, с которым хавбек работал в «Реале» в сезоне-2014/15.