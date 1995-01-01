Михайлович: «Рома» не была готова к моему назначению. Я не захотел вести войну в одиночку»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подтвердил, что он действительно мог возглавить «Рому» этим летом. Специалист отметил, что римляне не были готовы к его назначению.

«Это правда, мы были очень близки к соглашению. Однако я понял, что они не готовы к этому. Я был готов, они – нет. Поэтому, выяснив, что мне придется вести войну в одиночку, я просто пошел дальше. Я мог бы сражаться на войне сам, но я бы не победил. Поэтому я поблагодарил их за интерес и подумал о других вещах.

Мне никогда не звонили из «Лацио» (в качестве игрока Михайлович выступал за «Лацио» с 1998-го по 2004 год). Честно говоря, это странно. Я тренировал 10-12 лет, я работал с семью или восемью различными клубами Серии А, но я никогда не слышал об интересе «Лацио».

Это странно, потому что пять лет назад со мной связался «Ювентус», а затем и «Наполи». Я повторяю, это странно для меня. Меня ценят все, кроме «Лацио»? Это разочаровывает, вот и все.

В любом случае, я никогда не понимал тех, кто говорил обо мне как о предателе. Я никого не предал. Я работаю, и это все. Ты не живешь в прямом эфире. Я профессиональный тренер, и именно поэтому я рассматривал предложение «Ромы». Это был бы отличный опыт», – сказал Михайлович.