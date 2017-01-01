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    Гончаренко – об усилении ЦСКА: «Возможно, хватит и одного качественного приобретения»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от летней трансферной кампании своего клуба.

    «Сколько игроков летом нужно ЦСКА? Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит», – сказал Гончаренко.

    • Права на Влашича принадлежат «Эвертону». Ранее сообщалось, что ЦСКА предварительно договорился о его трансфере за 16 миллионов евро.
    • Права на Бекао принадлежат клубу «Баия». По данным Football Italia, летом бразилец перейдет в «Удинезе».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +4938

      prezent2017 1 час назад

      Имеющихся бы удержать, а он о покупках!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8741

      vladimir-7 > prezent2017 58 минут назад

      В ПФК ЦСКА лучше тебя знают кого нужно оставить, кого
      в аренду взять, кого из аренды вызвать, а кого купить в
      команду. Не переживай, разберутся.

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