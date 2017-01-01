Гончаренко – об усилении ЦСКА: «Возможно, хватит и одного качественного приобретения»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от летней трансферной кампании своего клуба.

«Сколько игроков летом нужно ЦСКА? Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит», – сказал Гончаренко.