Гончаренко – об усилении ЦСКА: «Возможно, хватит и одного качественного приобретения»

Имеющихся бы удержать, а он о покупках!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от летней трансферной кампании своего клуба.
«Сколько игроков летом нужно ЦСКА? Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит», – сказал Гончаренко.
- Права на Влашича принадлежат «Эвертону». Ранее сообщалось, что ЦСКА предварительно договорился о его трансфере за 16 миллионов евро.
- Права на Бекао принадлежат клубу «Баия». По данным Football Italia, летом бразилец перейдет в «Удинезе».