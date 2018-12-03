Роналду – о Лиге наций: «Выиграть этот трофей – большая честь для меня»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в Лиге наций.

Португальцы в финале турнира минимально обыграли Голландию.

Роналду стал лучшим бомбардиром соревнования с тремя голами.

Для нападающего «Ювентуса» это второй трофей со сборной.

– Какие эмоции после победы в первой Лиге наций УЕФА?

- Много счастья! Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа – это большая честь для меня.

– Особенно после того, как в финале домашнего ЕВРО-2004 вы проиграли Греции?

Именно! Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах – и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, но всей Португалии.

– В команде появились новые игроки. Такая победа помогает их росту? Тем более с Роналду в качестве капитана.

– Сборная будет существовать и дальше – что с Криштиану, что без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи.

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