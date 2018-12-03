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    Роналду вышел на пятое место по числу матчей за сборную среди европейцев

    В эти минуты сборная Португалии играет в матче Лиги наций против Голландии.

    Нападающий Криштиану Роналду проводит свою 158-ю игру за национальную команду.

    34-летний форвард вышел на пятое место в истории среди европейских игроков по количеству матчей за сборную, обойдя эстонского полузащитника Мартина Рейма (157 матчей).

    Пятерка лучших игроков среди европейцев по числу матчей за сборную:

    1. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176 матчей
    2-3. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьевс (Латвия) – по 167
    4. Серхио Рамос (Испания) – 164
    5. Криштиану Роналду (Португалия) – 158.

    • Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 158 матчах он забил 88 голов.

    Источник: Stats Foot

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3029

      ivan-football-fan 2 минуты назад

      если отбросить вратарей (из век в футболе длиннее) и игроков "второстепенных сборных" (понятно)..реально только ДВА ПАРНЯ БОЯТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО - РАМОС И РОНИК...
      Два ВЕЛИКИХ!))))

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