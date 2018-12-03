Роналду вышел на пятое место по числу матчей за сборную среди европейцев

В эти минуты сборная Португалии играет в матче Лиги наций против Голландии.

Нападающий Криштиану Роналду проводит свою 158-ю игру за национальную команду.

34-летний форвард вышел на пятое место в истории среди европейских игроков по количеству матчей за сборную, обойдя эстонского полузащитника Мартина Рейма (157 матчей).

Пятерка лучших игроков среди европейцев по числу матчей за сборную:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176 матчей

2-3. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьевс (Латвия) – по 167

4. Серхио Рамос (Испания) – 164

5. Криштиану Роналду (Португалия) – 158.