Роналду вышел на пятое место по числу матчей за сборную среди европейцев

если отбросить вратарей (из век в футболе длиннее) и игроков "второстепенных сборных" (понятно)..реально только ДВА ПАРНЯ БОЯТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО - РАМОС И РОНИК...
Два ВЕЛИКИХ!))))
В эти минуты сборная Португалии играет в матче Лиги наций против Голландии.
Нападающий Криштиану Роналду проводит свою 158-ю игру за национальную команду.
34-летний форвард вышел на пятое место в истории среди европейских игроков по количеству матчей за сборную, обойдя эстонского полузащитника Мартина Рейма (157 матчей).
Пятерка лучших игроков среди европейцев по числу матчей за сборную:
1. Джанлуиджи Буффон (Италия) – 176 матчей
2-3. Икер Касильяс (Испания), Виталий Астафьевс (Латвия) – по 167
4. Серхио Рамос (Испания) – 164
5. Криштиану Роналду (Португалия) – 158.
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Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 158 матчах он забил 88 голов.