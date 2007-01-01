KazanFirst: Бердыев останется в «Рубине» и займет руководящую должность

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не покинет казанский клуб.

По информации Kazanfirst, 66-летний специалист получит должность в руководстве «Рубина» и по-факту останется главным человеком в команде.

Клуб объявил об отставке Бердыева в среду. Однако позднее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла уход тренера со своего поста.

Сегодня стало известно, что Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего