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    KazanFirst: Бердыев останется в «Рубине» и займет руководящую должность

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не покинет казанский клуб.

    По информации Kazanfirst, 66-летний специалист получит должность в руководстве «Рубина» и по-факту останется главным человеком в команде.

    Клуб объявил об отставке Бердыева в среду. Однако позднее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла уход тренера со своего поста.

    Сегодня стало известно, что Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

    Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего

    Источник: KazanFirst

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2937

      ivan-football-fan 39 минут назад

      Кеды выдавать?))) Бердыев???
      СМЕШНО....

      0
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      Рейтинг: +3491

      Lester84 1 час назад

      Видимо в этот раз дураков на очередной развод туркменом на лаве не нашлось. Будет теперь директором Рубина, по обкатанной в Ростове схеме. А там глядишь к зиме вакантное место в Динамо/Спартаке освободится

      0
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      Рейтинг: +251

      Вальдемар IV > Lester84 1 час назад

      да пока можно перерыв взять, бабла хватит, а потом лукойл грабить

      0
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      Рейтинг: +3491

      Lester84 > Вальдемар IV 1 час назад

      Или ВТБ)

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      Рейтинг: +700

      neim 2 часа назад

      Однако ромашка. Вчера - ушел. Денег не дали. Сегодня - хорошо, что не ушел. Дали должность. А как же предложение " отдаться" Спартаку, Ростову, Динамо, уже даром не надо ? Интересно, какая новость будет завтра ?
      Бомбардир в своем " угаре".

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      Рейтинг: +30378

      MaxRnD > neim 1 час назад

      Сами сочиняют, сами читают - артель "напрасный труд"

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      Рейтинг: +6051

      Вомбат 2 часа назад

      Как сказал 150 лет назад автор бессмертного Глупова, людям, живущим в нашей стране, ничему удивляться нельзя, ибо если ты хоть раз позволишь себе удивиться, прекратить это будет уже невозможно, от удивления ты остолбенеешь и так до самой смерти столбом и простоишь.

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