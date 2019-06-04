Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Каррера вошел в киберспортивную лигу VPL

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к проекту Virtual Pro League.

    VPL – это новая цифровая платформа, специализирующаяся на киберспортивных мероприятиях в режиме он/офлайн. В проекте будет создан специальный турнир имени итальянца – Carrera Championship. Это онлайн-турнир, который будет включен в футбольный симулятор FIFA 19 (в режиме «1 на 1» и «11 на 11») для игровых приставок Play Station 4 и Xbox One.

    Каррера верит в развитие кибеспорта. VPL хочет развиваться на некоторых стратегических рынках, включая Россию, где специалист имеет определенную известность и множество поклонников.

    VPL базируется в Риме. Ранее к ней присоединился бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти.

    Каррера возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018 годы, выиграв с ним РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2019 16:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3876

      Агасфер 10 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наконец нашёл себя,а то-тренер...тренер...По-гамбургскому счёту,у себя на селе нахрен никому не нужен оказался! Так что должен век благодарить Федуна,Глушакова и Россию.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3475

      ivany4 > Агасфер 8 часов назад

      Судя по твоим комментам, ты просто "звезда" по жизни, и знатоГ всех и вся.)))
      Он многим известен, и вот у тебя даже ник вымышленный. Прежде чем судить о человеке посмотри в зеркало.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77121
    #4
    zigbert
    71315
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru