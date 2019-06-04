Каррера вошел в киберспортивную лигу VPL

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к проекту Virtual Pro League.

VPL – это новая цифровая платформа, специализирующаяся на киберспортивных мероприятиях в режиме он/офлайн. В проекте будет создан специальный турнир имени итальянца – Carrera Championship. Это онлайн-турнир, который будет включен в футбольный симулятор FIFA 19 (в режиме «1 на 1» и «11 на 11») для игровых приставок Play Station 4 и Xbox One.

Каррера верит в развитие кибеспорта. VPL хочет развиваться на некоторых стратегических рынках, включая Россию, где специалист имеет определенную известность и множество поклонников.

VPL базируется в Риме. Ранее к ней присоединился бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018 годы, выиграв с ним РПЛ и Суперкубок России.