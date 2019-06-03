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    Лопетеги претендует на пост главного тренера «Севильи»

    Экс-главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить «Севилью».

    22 мая должность тренера севильской команды покинул Хоакин Капаррос. Ранее СМИ сообщили, что «Севилья» рассматривает возможность приглашения Эрнесто Вальверде в случае его увольнения из «Барселоны».

    Лопетеги возглавил «Реал» летом прошлого года. 29 октября мадридцы отправили его в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

    В мае сообщалось, что 52-летний специалист предложил свои услуги «Челси».

    Источник: Football Espana

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    03.06.2019 18:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2532

      Yev 8 часов назад

      Расплата за хитрожопсто и жадность. Надеюсь следующим клубом будет румынский из второго дивизиона.

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