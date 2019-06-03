Лопетеги претендует на пост главного тренера «Севильи»

Экс-главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги может возглавить «Севилью».

22 мая должность тренера севильской команды покинул Хоакин Капаррос. Ранее СМИ сообщили, что «Севилья» рассматривает возможность приглашения Эрнесто Вальверде в случае его увольнения из «Барселоны».

Лопетеги возглавил «Реал» летом прошлого года. 29 октября мадридцы отправили его в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

В мае сообщалось, что 52-летний специалист предложил свои услуги «Челси».