The Times: Лопетеги сказал «Челси», что готов заменить Сарри

Репутацию он себе подпортил. Вряд ли топ клубы захотят его пригласить теперь
Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси».
По информации The Times, специалист недавно побывал в Англии, где контактировал с несколькими клубами на предмет возможной работы, включая лондонский.
Испанец сообщил «Челси», что готов сменить Маурицио Сарри на посту тренера команды. Ранее СМИ сообщили, что лондонцы примут решение о будущем Сарри после финала Лиги Европы.
- Итальянский специалист возглавил «Челси» летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в АПЛ.
- Лопетеги руководил «Реалом» с июля по конец октября 2018 года, проведя в мадридском клубе 14 матчей.