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    The Times: Лопетеги сказал «Челси», что готов заменить Сарри

    Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси».

    По информации The Times, специалист недавно побывал в Англии, где контактировал с несколькими клубами на предмет возможной работы, включая лондонский.

    Испанец сообщил «Челси», что готов сменить Маурицио Сарри на посту тренера команды. Ранее СМИ сообщили, что лондонцы примут решение о будущем Сарри после финала Лиги Европы.

    • Итальянский специалист возглавил «Челси» летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в АПЛ.
    • Лопетеги руководил «Реалом» с июля по конец октября 2018 года, проведя в мадридском клубе 14 матчей.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Ubuntu 23 минуты назад

      Репутацию он себе подпортил. Вряд ли топ клубы захотят его пригласить теперь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Boeung777 42 минуты назад

      Зачем он нужен Челси?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      DonBaton 45 минут назад

      ***** и Членси...идеальное сочетание

      -1
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