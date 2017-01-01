The Times: Лопетеги сказал «Челси», что готов заменить Сарри

Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси».

По информации The Times, специалист недавно побывал в Англии, где контактировал с несколькими клубами на предмет возможной работы, включая лондонский.

Испанец сообщил «Челси», что готов сменить Маурицио Сарри на посту тренера команды. Ранее СМИ сообщили, что лондонцы примут решение о будущем Сарри после финала Лиги Европы.