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    Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново». Мирзов забил гол

    Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольной игре.

    Голами за национальную команду отметились Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. Последний был вызван в сборную впервые.

    Товарищеский матч

    Россия – Чертаново – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 2:0 – Ан. Миранчук, 26; 3:0 – Головин, 42; 4:0 – Смолов, 46; 5:0 – Чалов, 61; 6:0 – Мирзов, 77.

    Россия: Гилерме (Лунев, 33; Шунин, 61), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Фернандес (Петров, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18; Бакаев, 61), Ал. Миранчук (Ионов, 33; Баринов, 61), Ан. Миранчук (Обляков, 33; Мирзов, 61), Головин (Зобнин, 46), Оздоев (Чалов, 46), Дзюба (Смолов, 46).

    «Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников, 55).

    Незабитый пенальти: Сарвели, 24.

    Предупреждения: Джикия, 39 – Паршиков, 29.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2019 17:50
    Комментарии33
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      Рейтинг: +310

      R015RK 2 часа назад

      У нормальных команд выиграть не получается, так они хоть победам над дворовыми командами порадуются.Позор РФС

      0
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 4 часа назад

      Дзюбу нужно с усатым вместе на скамейку посадить, что бы пацанов подбадривал , у него это лучше получается чем играть в футбол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1266

      erma 6 часов назад

      Весь мир следил за матчем, затаив дыхание.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +625

      ZENIT84, 6 часов назад

      не понимаю что может дать эта игра на что может тут глянуть тренер)))) зачем такие игры? уж лучше основа с запасными пусть играет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      ptybn xtvgbjy > ZENIT84, 3 часа назад

      ну что то вроде трени для чертанво эт опыт а саламыч показал кто тут главный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      Max Bobr 6 часов назад

      И зачем так сразу было выходить на такого грозного противника!?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1266

      erma > Max Bobr 6 часов назад

      Стиль игры Чертаново похож на стиль Сан Марино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      Max Bobr 6 часов назад

      Это реальный показатель! Ура победителям! Надеюсь этой победе жить в веках!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      Доремидонт > Max Bobr 3 часа назад

      А очков ФИФА нашей сборной после такой игры прибавит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      vodomut 6 часов назад

      великая победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4505

      84aivengo 7 часов назад

      медаль за победу чабану

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +363

      Muboraksho 7 часов назад

      Так наверное настраиваются психология игроков? Или эта команда находился совсем близко от тренировки сборной? В общем не понятно.

      0
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      Рейтинг: +6831

      alex1951 7 часов назад

      Чертаново=СанМарино
      Спарринг выбран был вдумчиво.
      Гений Черчеса вдохновляет.
      А вдруг победят?)))

      3
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      Рейтинг: +19

      ptybn xtvgbjy > alex1951 3 часа назад

      сан маринои кипр победят я надеюсь это быдет рывком к че 2020

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