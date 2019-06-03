Товарищеский матч. Сборная России разгромила «Чертаново». Мирзов забил гол

У нормальных команд выиграть не получается, так они хоть победам над дворовыми командами порадуются.Позор РФС
Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольной игре.
Голами за национальную команду отметились Артем Дзюба, Антон Миранчук, Александр Головин, Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов. Последний был вызван в сборную впервые.
Товарищеский матч
Россия – Чертаново – 6:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 7; 2:0 – Ан. Миранчук, 26; 3:0 – Головин, 42; 4:0 – Смолов, 46; 5:0 – Чалов, 61; 6:0 – Мирзов, 77.
Россия: Гилерме (Лунев, 33; Шунин, 61), Джикия (Беляев, 46; Сорокин, 69), Семенов (Нойштедтер, 46), Фернандес (Петров, 46), Кудряшов (Чернов, 46), Газинский (Ахметов, 18; Бакаев, 61), Ал. Миранчук (Ионов, 33; Баринов, 61), Ан. Миранчук (Обляков, 33; Мирзов, 61), Головин (Зобнин, 46), Оздоев (Чалов, 46), Дзюба (Смолов, 46).
«Чертаново»: Радионов, Паршиков, Солдатенков, Редькович, Горшков, Пруцев, Витюгов, Колесниченко, Завезен, Сарвели, Цыпченко (Прудников, 55).
Незабитый пенальти: Сарвели, 24.
Предупреждения: Джикия, 39 – Паршиков, 29.