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    Смолов – о Комличенко в сборной: «У него была укороченная программа. Наконец-то он подстригся»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о дебютанте национальной команды Николае Комличенко.

    23-летний форвард «Млады Болеслав» прилетел на сегодняшнюю тренировку команды Станислава Черчесова на следующий день после матча с «Баником» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии.

    Лучший бомбардир турнира забил единственный гол и вывел свою команду во второй раунд квалификации Лиги Европы.

    – В сборную приехал Комличенко, конкуренция впереди возрастает. Шутите над ним как-то? Все-таки человек 29 голов забил за сезон.

    – А что шутить? Это на самом деле хороший результат. Я его только поздравил, еще когда только чемпионат закончился.

    Я Колю знаю еще по «Краснодару». Все приехали, все составляют друг другу конкуренцию, все хотят играть за национальную сборную, представлять страну.

    – Как он вам на тренировке?

    – Он только ночью прилетел, поэтому у него была укороченная программа. Ну подстригся он, вот что заметил. Наконец-то! А то прическа у него неудачная была.

    • В июне россияне проведут 2 матча отбора Евро-2020: 8 числа с Сан-Марино, 11 – с Кипром.
    • Смолов забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче прошлого сезона. У Комличенко 29/7 в 33 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1438

      giluxa1963 26 минут назад

      ну как говорится -будем поглядеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Rey-25 53 минуты назад

      Прическа...
      Зато Федя он голы забивает

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