Смолов – о Комличенко в сборной: «У него была укороченная программа. Наконец-то он подстригся»

ну как говорится -будем поглядеть
Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о дебютанте национальной команды Николае Комличенко.
23-летний форвард «Млады Болеслав» прилетел на сегодняшнюю тренировку команды Станислава Черчесова на следующий день после матча с «Баником» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии.
Лучший бомбардир турнира забил единственный гол и вывел свою команду во второй раунд квалификации Лиги Европы.
– В сборную приехал Комличенко, конкуренция впереди возрастает. Шутите над ним как-то? Все-таки человек 29 голов забил за сезон.
– А что шутить? Это на самом деле хороший результат. Я его только поздравил, еще когда только чемпионат закончился.
Я Колю знаю еще по «Краснодару». Все приехали, все составляют друг другу конкуренцию, все хотят играть за национальную сборную, представлять страну.
– Как он вам на тренировке?
– Он только ночью прилетел, поэтому у него была укороченная программа. Ну подстригся он, вот что заметил. Наконец-то! А то прическа у него неудачная была.
- В июне россияне проведут 2 матча отбора Евро-2020: 8 числа с Сан-Марино, 11 – с Кипром.
- Смолов забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче прошлого сезона. У Комличенко 29/7 в 33 играх.