Смолов – о Комличенко в сборной: «У него была укороченная программа. Наконец-то он подстригся»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о дебютанте национальной команды Николае Комличенко.

23-летний форвард «Млады Болеслав» прилетел на сегодняшнюю тренировку команды Станислава Черчесова на следующий день после матча с «Баником» (1:0) в финале плей-офф чемпионата Чехии.

Лучший бомбардир турнира забил единственный гол и вывел свою команду во второй раунд квалификации Лиги Европы.

– В сборную приехал Комличенко, конкуренция впереди возрастает. Шутите над ним как-то? Все-таки человек 29 голов забил за сезон.

– А что шутить? Это на самом деле хороший результат. Я его только поздравил, еще когда только чемпионат закончился.

Я Колю знаю еще по «Краснодару». Все приехали, все составляют друг другу конкуренцию, все хотят играть за национальную сборную, представлять страну.

– Как он вам на тренировке?

– Он только ночью прилетел, поэтому у него была укороченная программа. Ну подстригся он, вот что заметил. Наконец-то! А то прическа у него неудачная была.