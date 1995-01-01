Ван Дейка не обыгрывали в 64 играх АПЛ подряд. У него аналогичный рекорд в ЛЧ

Пресс-служба Премьер-лиги сообщила статистику защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Соперники не обыгрывали его индивидуально на протяжении 64 матчей – в прошлом сезоне в составе мерсисайдцев и ранее за «Саутгемптон».

Вчера «Бомбардир» писал о том, что аналогичная серия голландца в Лиге чемпионов составила 1080 минут. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет.

Напомним, 1-го июня команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» в финале ЛЧ со счетом 2:0. 27-летний ван Дейк провел на поле «Ванда Метрополитано» все 90 минут и был признан лучшим игроком матча.