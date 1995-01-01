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    Ван Дейка не обыгрывали в 64 играх АПЛ подряд. У него аналогичный рекорд в ЛЧ

    Пресс-служба Премьер-лиги сообщила статистику защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

    Соперники не обыгрывали его индивидуально на протяжении 64 матчей – в прошлом сезоне в составе мерсисайдцев и ранее за «Саутгемптон».

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что аналогичная серия голландца в Лиге чемпионов составила 1080 минут. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет.

    Напомним, 1-го июня команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» в финале ЛЧ со счетом 2:0. 27-летний ван Дейк провел на поле «Ванда Метрополитано» все 90 минут и был признан лучшим игроком матча.

    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона» за 84,5 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 50 играх всех турниров на клубном уровне.
    • В апреле Ассоциация профессиональных футболистов признала его лучшим игроком года.

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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