Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

УЕФА признала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим игроком финала Лиги чемпионов (2:0 с «Тоттенхэмом»).

Решение приняла комиссия из девяти технических наблюдателей, включая Дэвида Мойеса, Рауля Гонсалеса и Гарета Саутгейта.

«Ван Дейк показал выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».

Он совершал ключевые отборы и весь матч сохранял хладнокровие», – сказал глава комиссии Томас Шааф.

Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет