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    Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

    УЕФА признала защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка лучшим игроком финала Лиги чемпионов (2:0 с «Тоттенхэмом»).

    Решение приняла комиссия из девяти технических наблюдателей, включая Дэвида Мойеса, Рауля Гонсалеса и Гарета Саутгейта.

    «Ван Дейк показал выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля».

    Он совершал ключевые отборы и весь матч сохранял хладнокровие», – сказал глава комиссии Томас Шааф.

    Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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