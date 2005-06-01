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    Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет

    «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

    Защитник ливерпульцев Вирджил Ван Дейк провел на поле все 90 минут и ни разу не проиграл соперникам в обводке. Серия голландца по этому показателю продлилась до 1080-ти минут.

    По информации статистического интернет-СМИ Opta, это самая долгая серия на турнире начиная как минимум с сезона-2005/06.

    Голландец перешел в «Ливерпуль» в январе 2018-го года из «Саутгемптона» за 84,65 миллиона евро. В текущем сезоне забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 49-ти играх всех турниров.

    Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала его лучшим игроком года.

    Источник: OptaJose

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4796

      prezent2017 5 часов назад

      Суперский бек. Да он еще и забивает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      Flydis 14 часов назад

      Будущий обладатель золотого мяча, никак иначе.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +586

      petr69 > Flydis 14 часов назад

      наверное это было бы справедливо

      4
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      ...
      Рейтинг: +418

      FENIX-SL > petr69 14 часов назад

      остается еще его сборной подняться на былую вершину
      и да
      больше претендентов не видно достойных реально
      он как стена просто

      5
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      Рейтинг: +319

      Kybik-Pybik > petr69 13 часов назад

      100%

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