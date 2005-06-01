Ван Дейка не обыгрывали 1080 минут в Лиге чемпионов. Это лучший показатель турнира как минимум за 13 лет

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Защитник ливерпульцев Вирджил Ван Дейк провел на поле все 90 минут и ни разу не проиграл соперникам в обводке. Серия голландца по этому показателю продлилась до 1080-ти минут.

По информации статистического интернет-СМИ Opta, это самая долгая серия на турнире начиная как минимум с сезона-2005/06.

Голландец перешел в «Ливерпуль» в январе 2018-го года из «Саутгемптона» за 84,65 миллиона евро. В текущем сезоне забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 49-ти играх всех турниров.

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала его лучшим игроком года.