«Ливерпуль» и «Челси» 14 августа разыграют Суперкубок УЕФА

Я не против доминирования, но было бы интереснее смотреть финалы с командами из разных стран!
«Ливерпуль» как победитель Лиги чемпионов стал вторым участником Суперкубка УЕФА.
14-го августа команда Юргена Клоппа разыграет трофей в матче с «Челси», который ранее обыграл «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы.
Встреча пройдет на «Водафон-Арене» в Стамбуле. Олимпийский стадион города примет финал Лиги чемпионов-2019/20.
- В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Голы на счету полузащитника Мохамеда Салаха и нападающего Дивока Ориги.
- Четыре английских клуба в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории.