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    «Ливерпуль» и «Челси» 14 августа разыграют Суперкубок УЕФА

    «Ливерпуль» как победитель Лиги чемпионов стал вторым участником Суперкубка УЕФА.

    14-го августа команда Юргена Клоппа разыграет трофей в матче с «Челси», который ранее обыграл «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы.

    Встреча пройдет на «Водафон-Арене» в Стамбуле. Олимпийский стадион города примет финал Лиги чемпионов-2019/20.

    • В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). Голы на счету полузащитника Мохамеда Салаха и нападающего Дивока Ориги.
    • Четыре английских клуба в финалах обоих еврокубков – первый случай в истории.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 1 час назад

      Я не против доминирования, но было бы интереснее смотреть финалы с командами из разных стран!

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      Рейтинг: +9591

      Garrincha58 7 часов назад

      будет интересно особенно с учётом кто останется в Челси и кто их будет тренировать

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