«Ливерпуль» и «Челси» 14 августа разыграют Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» как победитель Лиги чемпионов стал вторым участником Суперкубка УЕФА.

14-го августа команда Юргена Клоппа разыграет трофей в матче с «Челси», который ранее обыграл «Арсенал» (4:1) в финале Лиги Европы.

Встреча пройдет на «Водафон-Арене» в Стамбуле. Олимпийский стадион города примет финал Лиги чемпионов-2019/20.