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    Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем» и шестой в карьере

    «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

    Для главного тренера Юргена Клоппа трофей стал первым за четыре года в должности. В сезоне-2015/16 команда проиграла «Севилье» (1:3) в финале Лиги Европы, а в прошлогоднем финале ЛЧ с таким же счетом уступила «Реалу».

    Трофей стал шестым за 18 лет тренерской карьеры немца. Предыдущие пять он выиграл с «Боруссией» (2008-2015): дважды Бундеслигу и Суперкубок Германии, один раз – Кубок страны.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +290

      Опускатель коняжек 6 часов назад

      Клопп заслужил этот трофей как никто другой! Поздравляю всю команду они ТОП!

      0
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      Рейтинг: +24

      Marshmello 14 часов назад

      Респект браво

      2
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    • ...
      Рейтинг: +266

      O-Z 15 часов назад

      Заслужил!!! Хороший Тренер!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +553

      iron_Savior > O-Z 14 часов назад

      Клопп топище невообразимое, именно его заслуга в двух финалах эльче подряд

      4
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