Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем» и шестой в карьере

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов.

Для главного тренера Юргена Клоппа трофей стал первым за четыре года в должности. В сезоне-2015/16 команда проиграла «Севилье» (1:3) в финале Лиги Европы, а в прошлогоднем финале ЛЧ с таким же счетом уступила «Реалу».

Трофей стал шестым за 18 лет тренерской карьеры немца. Предыдущие пять он выиграл с «Боруссией» (2008-2015): дважды Бундеслигу и Суперкубок Германии, один раз – Кубок страны.

В финале на «Ванда Метрополитано» забили полузащитник Мохамед Салах и нападающий Дивок Ориги .

и нападающий . В сезоне АПЛ-2018/19 «Ливерпуль» занял 2 место, отстав на 1 очко от чемпиона «Манчестер Сити».

Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле