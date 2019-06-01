Салах стал пятым африканцем, забившим в финале Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов (0:1, 59-я минута).

Полузащитник ливерпульцев Мохамед Салах на второй минуте реализовал пенальти. Мяч 26-летнего египтянина – второй в списке самых быстрых в финалах турнира после гола Паоло Мальдини в финале-2004/05.

Салах стал пятым африкацнем, забившим в решающем матче турнира. Прежде это сделали алжирец Рабаху Маджеру («Порту», 1987), камерунец Самуэлю Это'О («Барселона», 2006, 2009), ивуариец Дидье Дрогба («Челси», 2012) и сенегалец Садио Мане («Ливерпуль», 2018).