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    Салах стал пятым африканцем, забившим в финале Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» играют в финале Лиги чемпионов (0:1, 59-я минута).

    Полузащитник ливерпульцев Мохамед Салах на второй минуте реализовал пенальти. Мяч 26-летнего египтянина – второй в списке самых быстрых в финалах турнира после гола Паоло Мальдини в финале-2004/05.

    Салах стал пятым африкацнем, забившим в решающем матче турнира. Прежде это сделали алжирец Рабаху Маджеру («Порту», 1987), камерунец Самуэлю Это'О («Барселона», 2006, 2009), ивуариец Дидье Дрогба («Челси», 2012) и сенегалец Садио Мане («Ливерпуль», 2018).

    Источник: GracenoteLive

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    01.06.2019 23:12
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