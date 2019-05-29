«Интер» может обменять Икарди на Морату

естессно, был диего коста, такой же как мауро, таких антонио не любит))
«Интер» хочет во время летнего трансферного окна избавиться от нападающего Мауро Икарди.
Интерес к аргентинскому бомбардиру проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Атлетико».
По информации Tuttomercatoweb, «Интер» может предложить «Атлетико» обмен форвардами – Икарди на Альваро Морату.
- Трансфер Мораты принадлежит «Челси», а за «Атлетико» он выступает на правах аренды до лета 2020 года.
- Согласно данным La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди из-за его личных качеств.