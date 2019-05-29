«Интер» может обменять Икарди на Морату

«Интер» хочет во время летнего трансферного окна избавиться от нападающего Мауро Икарди.

Интерес к аргентинскому бомбардиру проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Атлетико».

По информации Tuttomercatoweb, «Интер» может предложить «Атлетико» обмен форвардами – Икарди на Альваро Морату.