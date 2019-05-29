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    «Интер» может обменять Икарди на Морату

    «Интер» хочет во время летнего трансферного окна избавиться от нападающего Мауро Икарди.

    Интерес к аргентинскому бомбардиру проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Атлетико».

    По информации Tuttomercatoweb, «Интер» может предложить «Атлетико» обмен форвардами – Икарди на Альваро Морату.

    • Трансфер Мораты принадлежит «Челси», а за «Атлетико» он выступает на правах аренды до лета 2020 года.
    • Согласно данным La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди из-за его личных качеств.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 2 часа назад

      естессно, был диего коста, такой же как мауро, таких антонио не любит))

      0
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      Рейтинг: -16

      faze61 2 часа назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +256

      O-Z 4 часа назад

      Только на Косту

      1
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      Рейтинг: +2061

      Аристократ Олжик 5 часов назад

      Если я не ошибаюсь, Мората здраво начал, но провалил сезон именно под руководством Конте в Челси . . . и Антонио снова хочет в это вляпаться???
      А как это Интер хочет обменяться с Атлетико, если аренда Мораты подходит к концу, при чем тут Атлетико вообще???
      И почему в руководстве Челси не рассматривают покупку заранее . . . Купить Пепе из Лилля, де Лигта и Тальяфико из Аякса и отправить их в аренду на сезон обратно в свои клубы, и тем самым не нарушив ни правила УЕФА, ни финансовый фэйр-плэй . . . а в конце следующего сезона, все заработанные деньги потратить на суперзвезду.
      К примеру Мбаппе за 200 лимонов и Виллиана туда, можно еще и Аспиликуэту добавить . . .

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      Рейтинг: +22

      Николай71 > Аристократ Олжик 2 часа назад

      Ну ты конечно не плохо все разложил))

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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 5 часов назад

      Охохохо, ахаххахаха. Вспоминаем голливудские фильмы на этот лад - Афера Диего Симеоне (не Крауна), Ограбление по-испански (не по-итальянски) ну и по накатаной)

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