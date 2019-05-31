Месси, Неймар, Зиеш и Погба – в команде сезона ЛЧ по версии InStat

Спорная по составу команда.
InStat опубликовал сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.
В команду вошли три игрока «Барселоны», по два футболиста «Ювентуса» и «Ливерпуля» и по одному представителю «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Аякса» и «ПСЖ».
Вратарь: Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»).
Защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жорди Альба («Барселона»).
Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Хаким Зиеш («Аякс»).
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»).
В финале турнира встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
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