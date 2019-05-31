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    Месси, Неймар, Зиеш и Погба – в команде сезона ЛЧ по версии InStat

    InStat опубликовал сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19.

    В команду вошли три игрока «Барселоны», по два футболиста «Ювентуса» и «Ливерпуля» и по одному представителю «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Аякса» и «ПСЖ».

    Вратарь: Марк-Андре Тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жорди Альба («Барселона»).

    Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Хаким Зиеш («Аякс»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»).

    В финале турнира встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: Твиттер InStat

    Компания спортивной аналитики, которая занимается профессиональной статистикой, съемкой матчей, цифровым скаутингом и трансляциями. Основана в Москве в 2007 году.

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    31.05.2019 17:36
    Комментарии14
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 2 часа назад

      Спорная по составу команда.

      0
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 7 часов назад

      Ну, как я понимаю, начисляли баллы за всё подряд. Тогда понятно - Неймар там насобирал за постоянные финты, обводки и голы в групповом этапе. Ну это же слишком упрощённое понимание статистики. Это как самый титулованный клуб в мире - египетский Аль-Ахли)
      Нужно же какие-то поправки, коэффициенты вводить. Так в топ может вообще попасть тот, кто набьёт себе стату в квалификации ЛЧ. Вот умора будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +107

      orzy 8 часов назад

      Алисон где, Санье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Финала еще не было, рано выбирать лучших

      3
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    • ...
      Рейтинг: +372

      splint1989 21 час назад

      Неймар и Погба вообще не понятно, Месси и Альба спорно, где ван де беек де ойнг, роналду, крайки из ливерпуля. Видимо как всегда просто кинули денег кому то и выложили состав какой захотели...

      2
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      Рейтинг: +370

      Tyler_Stark > splint1989 18 часов назад

      А Рон за какие заслуги?

      0
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      ...
      Рейтинг: +82

      k2-91 > splint1989 6 часов назад

      Ну Месси как раз без спорно, после первого матча с Ливерпулем, все уже ему золотой мяч отдавали, да и сейчас он пожалуй главный претендент. А вот Погба и Неймар - это да, это непонятно за какие заслуги.

      1
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      Рейтинг: +74

      Vlad Mourinho > splint1989 1 час назад

      Месси спорно, ты ***ть ЛЧ вообще смотрел, не??

      0
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      Рейтинг: +424

      SanInstructor 21 час назад

      Я так понял, чтобы попасть в сборную, надо просто отгрузить 4 мяча Црвене и вуаля

      3
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      Рейтинг: +101

      DSmoto 21 час назад

      неймара с рональдо уже начали путать чтоли ?

      0
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      Рейтинг: +410

      FENIX-SL 21 час назад

      а каким раком тут неймар?

      1
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      Рейтинг: +7919

      DeStar 21 час назад

      неймар тут что забыл?)

      5
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      Рейтинг: +4359

      BRO_football 22 часа назад

      А не рановато ли? Завтра как бы будет самый главный матч Лиги чемпионов. Быть может стоит его посмотреть, а потом уже определять лучших игроков сезона?

      5
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      Рейтинг: +7919

      DeStar > BRO_football 21 час назад

      да тоже странно) разве что они уже высчитали, что никто из игроков ливерпуля и ттх даже при получении максимальной оценки, не смогут сместить нынешний "призеров" с места и решили поэтому список вывесить заранее)

      3
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