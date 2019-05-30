Gazzetta dello Sport: Конте подписал контракт с «Интером»

Будет интересный новый сезон в Италии. Но Интеру конечно нужно укрепляться не только тренерским составом, чтобы навязать борьбу за скудетто.
Антонио Конте стал главным тренером «Интера».
По информации La Gazzetta dello Sport, в среду в Милане специалист заключил с «Интером» контракт сроком на три года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
В своей карьере Конте возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси».
49-летний тренер – трехкратный чемпион Серии А и двукратный обладатель Суперкубка Италии с «Ювентусом», чемпион АПЛ и победитель Кубка Англии с «Челси».