Gazzetta dello Sport: Конте подписал контракт с «Интером»

Антонио Конте стал главным тренером «Интера».

По информации La Gazzetta dello Sport, в среду в Милане специалист заключил с «Интером» контракт сроком на три года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

В своей карьере Конте возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси».

49-летний тренер – трехкратный чемпион Серии А и двукратный обладатель Суперкубка Италии с «Ювентусом», чемпион АПЛ и победитель Кубка Англии с «Челси».