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    Gazzetta dello Sport: Конте подписал контракт с «Интером»

    Антонио Конте стал главным тренером «Интера».

    По информации La Gazzetta dello Sport, в среду в Милане специалист заключил с «Интером» контракт сроком на три года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

    В своей карьере Конте возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси».

    49-летний тренер – трехкратный чемпион Серии А и двукратный обладатель Суперкубка Италии с «Ювентусом», чемпион АПЛ и победитель Кубка Англии с «Челси».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    30.05.2019 16:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +652

      IVANRUS777 7 часов назад

      Будет интересный новый сезон в Италии. Но Интеру конечно нужно укрепляться не только тренерским составом, чтобы навязать борьбу за скудетто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10952

      ВетеR 30 мая, 17:00

      Удачи !)

      0
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