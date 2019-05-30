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    Педро – первый игрок, забивший в финалах ЛЧ и ЛЕ, а также в матче за Суперкубок УЕФА

    Вингер «Челси» Педро поразил ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги Европы.

    Таким образом, 31-летний испанец стал первым игроком в истории, который забил в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА, а также в матче за Суперкубок УЕФА.

    В Суперкубке и финале ЛЧ Педро отличился в составе «Барселоны».

    В сезоне-2018/19 футболист сыграл 52 матча в составе «Челси», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой

    Источник: Gracenote Live

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    30.05.2019 08:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 30 мая, 09:57

      ЛЕ правопреемник Кубка УЕФА так что Педро не первый, почему то Кубок европейских чемпионов входит в зачёт допустим Реалу как и ЛЧ, скажем Кубок Кубков тот был отдельный турнир

      0
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      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 30 мая, 09:52

      Д.Аленичев--Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.

      1
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      Рейтинг: -55

      Raxor > Garrincha58 30 мая, 10:15

      а в матче за суперкубок?

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