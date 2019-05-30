Педро – первый игрок, забивший в финалах ЛЧ и ЛЕ, а также в матче за Суперкубок УЕФА

ЛЕ правопреемник Кубка УЕФА так что Педро не первый, почему то Кубок европейских чемпионов входит в зачёт допустим Реалу как и ЛЧ, скажем Кубок Кубков тот был отдельный турнир
Вингер «Челси» Педро поразил ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги Европы.
Таким образом, 31-летний испанец стал первым игроком в истории, который забил в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА, а также в матче за Суперкубок УЕФА.
В Суперкубке и финале ЛЧ Педро отличился в составе «Барселоны».
В сезоне-2018/19 футболист сыграл 52 матча в составе «Челси», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой