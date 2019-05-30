Педро – первый игрок, забивший в финалах ЛЧ и ЛЕ, а также в матче за Суперкубок УЕФА

Вингер «Челси» Педро поразил ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги Европы.

Таким образом, 31-летний испанец стал первым игроком в истории, который забил в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА, а также в матче за Суперкубок УЕФА.

В Суперкубке и финале ЛЧ Педро отличился в составе «Барселоны».

В сезоне-2018/19 футболист сыграл 52 матча в составе «Челси», забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой