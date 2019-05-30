Сарри выиграл 39 матчей в первом сезоне в «Челси». Больше побед было только у Моуринью

«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы (4:1). Для главного тренера «Челси» Маурицио Сарри это была 39-я победа во всех турнирах в дебютном сезоне в «Челси».

Итальянец возглавил клуб летом и провел первый сезон в команде. Единственный тренер, который выиграл больше матчей в дебютном сезоне в «Челси», был Жозе Моуринью в сезоне-2004/05 (42 победы).

Команда Сарри завершила сезон АПЛ на третьем месте.

Кубок ЛЕ стал первым трофеем итальянца в карьере.

Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул