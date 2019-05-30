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    Сарри выиграл 39 матчей в первом сезоне в «Челси». Больше побед было только у Моуринью

    «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы (4:1). Для главного тренера «Челси» Маурицио Сарри это была 39-я победа во всех турнирах в дебютном сезоне в «Челси».

    Итальянец возглавил клуб летом и провел первый сезон в команде. Единственный тренер, который выиграл больше матчей в дебютном сезоне в «Челси», был Жозе Моуринью в сезоне-2004/05 (42 победы).

    • Команда Сарри завершила сезон АПЛ на третьем месте.
    • Кубок ЛЕ стал первым трофеем итальянца в карьере.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: Opta

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    30.05.2019 00:48
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