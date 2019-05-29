Сарри опроверг сообщения о конфликте на тренировке «Челси»: «Мы расстроились из-за того, что камеры не убрали после 15 минут»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию на вчерашней тренировке команды. Тренер покинул занятие, не дождавшись его окончания По информации журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио, это произошло из-за конфликта между Гонсало Игуаином и Давидом Луисом.

«Я расстроился, потому что я пытаюсь практиковать наши стандарты. Но после 15 минут тренировки камеры все еще были на поле.

Так что мы расстроились из-за ситуации, а не игроков», – сказал Сарри.