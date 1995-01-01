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    Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

    На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.

    Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри.

    Итальянский специалист в ярости покинул занятие.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у Сарри напряженные отношения с Луисом. Также тренер расстроен травмой Н'Голо Канте.

    Ровно через сутки «Челси» предстоит сыграть с «Арсеналом» в финальном матче Лиги Европы.

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо - итальянский журналист. Работает на телеканале Sky Sport и в британской газете The Guardian

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +230

      ibragim_ibragimov_99 10 минут назад

      как всегда, из мухи делают "СЛОНА". Да они просто перекинулись словами и всё, какая там перепалка ?

      0
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      Рейтинг: +5285

      mihail200606 28 минут назад

      Че то Сарри все таки мягковатый чел.. Ему с детьми работать..

      0
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      Рейтинг: +596

      88serega88 32 минуты назад

      да он попыхать пошел!!!!!!! чо такого я сам как в ФМ играю чо то не так иду курить!!! куренье вред, но мне похер)))

      1
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      Рейтинг: +2791

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Бедный бедный Саррик...то его юный вратарь прилюдно посылает, отказавшись замениться, то гиперзвёзды не замечают в своих разборках....
      Вальверде надо в Челси - его уже в Барсе превратили в ничтожество и он, похоже, свыкся с ролью мебели... Сарри пока всё ещё "переживает"))НЕРВНИЧАЕТ!

      0
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      Рейтинг: +2925

      dinar7777dinar 41 минуту назад

      членси дно и всегда было им ! Игроки тренеров не уважают.

      2
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      Рейтинг: +2791

      ivan-football-fan > dinar7777dinar 38 минут назад

      Днище....Срисовано с РФ - все вопросы решает САМ "АБРАМОШКА"...и только он))+

      0
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      Рейтинг: +125

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 22 минуты назад

      Каким же тогда дном является Путалона, которую Челси исправно дерёт и в хвост и в гриву?)))

      Такой ты смешной всё таки, кишлакский глорик.)))

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      Рейтинг: +2925

      dinar7777dinar > Shotlandets86 4 минуты назад

      да ладно исправно дерет челси барселону? дебила кусок не в том ли это сезоне месси двушку в очко засадил куртуа? дебилоид думай прежде чем че то пукать дырявый петух !

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      Рейтинг: +960

      altezzik 58 минут назад

      Горячие финские парни

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