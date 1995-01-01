Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

как всегда, из мухи делают "СЛОНА". Да они просто перекинулись словами и всё, какая там перепалка ?
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри.
Итальянский специалист в ярости покинул занятие.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у Сарри напряженные отношения с Луисом. Также тренер расстроен травмой Н'Голо Канте.
Ровно через сутки «Челси» предстоит сыграть с «Арсеналом» в финальном матче Лиги Европы.
twit text — Chukwuemeka (@ChuxEkere) 28 мая 2019 г.
Фабрицио Романо - итальянский журналист. Работает на телеканале Sky Sport и в британской газете The Guardian