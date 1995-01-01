Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.

Перепалка между футболистами вывела из себя главного тренера лондонской команды Маурицио Сарри.

Итальянский специалист в ярости покинул занятие.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у Сарри напряженные отношения с Луисом. Также тренер расстроен травмой Н'Голо Канте.

Ровно через сутки «Челси» предстоит сыграть с «Арсеналом» в финальном матче Лиги Европы.