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    «Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

    Официальный твиттер лондонского «Арсенала» поздравил бывшего форварда команды Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполняется 38 лет.

    «С днем рождения, Андрей Аршавин! Давайте верить, что мы все сможем отпраздновать сегодня позднее», – написано в посте с поздравлением.

    Клубная пресс-служба таким образом напомнила, что сегодня финал Лиги Европы, в котором «Арсенал» сыграет с «Челси». Начало игры в 22:00 по московскому времени.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год [с перерывом на аренду в «Зенит» с февраля по май 2012 года].
    • Россиянин провел за лондонцев 145 матчей, записав на свой счет 31 гол и 46 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1243

      ухоженный крокодил 10 минут назад

      Помню жену тра.хнул раз 6, наверно было такое же счастливое лицо.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2597

      woyser 19 минут назад

      Надо же! Ну, молодцы!

      0
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      Рейтинг: +2688

      mdu86 27 минут назад

      "Давайте верить, что мы все сможем отпраздновать сегодня позднее" - Что отпраздновать?! У гугл-переводчика гораздо лучше получилось: "Будем надеяться, что мы все вместе будем сегодня праздновать"

      1
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      Рейтинг: +1624

      BlackMurder 55 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну с днюхой низкосракий чипсоед!!!

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