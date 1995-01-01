«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

Официальный твиттер лондонского «Арсенала» поздравил бывшего форварда команды Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполняется 38 лет.

«С днем рождения, Андрей Аршавин! Давайте верить, что мы все сможем отпраздновать сегодня позднее», – написано в посте с поздравлением.

Клубная пресс-служба таким образом напомнила, что сегодня финал Лиги Европы, в котором «Арсенал» сыграет с «Челси». Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год [с перерывом на аренду в «Зенит» с февраля по май 2012 года].

Россиянин провел за лондонцев 145 матчей, записав на свой счет 31 гол и 46 результативных передач.