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    Ди Марцио: «Милан» уволит Гаттузо

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время покинет свой пост, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, решение об увольнении 41-летнего специалиста было принято в понедельник на встрече с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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