Ди Марцио: «Милан» уволит Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время покинет свой пост, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, решение об увольнении 41-летнего специалиста было принято в понедельник на встрече с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.
- Контракт Гаттузо с «Миланом» рассчитан до 2021 года.
- Команда финишировала в Серии А на пятом месте.
- Ранее сообщалось, что «Милан» может возглавить Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардим или Симоне Индзаги.