Ди Марцио: «Милан» уволит Гаттузо

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время покинет свой пост, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, решение об увольнении 41-летнего специалиста было принято в понедельник на встрече с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.