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    Гендиректор «Локомотива» – о ситуации с Денисовым: «На этой неделе будут какие-то новости»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что разрешения ситуации с полузащитником Игорем Денисовым стоит ожидать уже на этой неделе.

    – Какова ситуация с Денисовым?

    – С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей (речь идет о текущей неделе, поскольку интервью давалось в воскресенье – примечание «Бомбардира») неделе будут какие-то новости.

    – Есть вариант, что он может остаться в «Локомотиве»?

    – На следующей неделе новости будут.

    • Денисов не играл за «Локомотив» с 3 апреля.
    • Его юрист заявил, что причина отсутствия игрока – болезнь.
    • СМИ писали о конфликте между Денисовым и Юрием Семиным, но тренер все отрицает.
    • Контракт между футболистом и клубом истекает в 2020 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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