Гендиректор «Локомотива» – о ситуации с Денисовым: «На этой неделе будут какие-то новости»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что разрешения ситуации с полузащитником Игорем Денисовым стоит ожидать уже на этой неделе.
– Какова ситуация с Денисовым?
– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей (речь идет о текущей неделе, поскольку интервью давалось в воскресенье – примечание «Бомбардира») неделе будут какие-то новости.
– Есть вариант, что он может остаться в «Локомотиве»?
– На следующей неделе новости будут.
- Денисов не играл за «Локомотив» с 3 апреля.
- Его юрист заявил, что причина отсутствия игрока – болезнь.
- СМИ писали о конфликте между Денисовым и Юрием Семиным, но тренер все отрицает.
- Контракт между футболистом и клубом истекает в 2020 году.