Гендиректор «Локомотива» – о ситуации с Денисовым: «На этой неделе будут какие-то новости»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что разрешения ситуации с полузащитником Игорем Денисовым стоит ожидать уже на этой неделе.

– Какова ситуация с Денисовым?

– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей (речь идет о текущей неделе, поскольку интервью давалось в воскресенье – примечание «Бомбардира») неделе будут какие-то новости.

– Есть вариант, что он может остаться в «Локомотиве»?

– На следующей неделе новости будут.