24 футболиста «Арсенала» прилетели в Баку на финал Лиги Европы

Делегация «Арсенала» прибыла в Азербайджан на финальный матч Лиги Европы против «Челси».
Тренерский штаб лондонской команды решил взять в Баку 24 футболиста, один из которых будет отсеян при формировании итоговой заявки.
Вратари: Петр Чех, Бернд Лено, Деян Илиев;
Защитники: Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Лоран Косиельни, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос;
Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Маттео Гендузи, Месут Озил, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Джозеф Уиллок;
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эдвард Нкетиа, Дэнни Уэлбек, Букайо Сака, Хавьер Амаечи.
- Матч «Челси» – «Арсенал» состоится в среду, 29 мая, в 22:00 по московскому времени.
- В составе «Арсенала» отсутствуют Аарон Рэмзи и Генрих Мхитарян. Валлиец – из-за травмы, армянин – по политическим причинам.