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    24 футболиста «Арсенала» прилетели в Баку на финал Лиги Европы

    Делегация «Арсенала» прибыла в Азербайджан на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

    Тренерский штаб лондонской команды решил взять в Баку 24 футболиста, один из которых будет отсеян при формировании итоговой заявки.

    Вратари: Петр Чех, Бернд Лено, Деян Илиев;

    Защитники: Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Лоран Косиельни, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос;

    Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Маттео Гендузи, Месут Озил, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Джозеф Уиллок;

    Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эдвард Нкетиа, Дэнни Уэлбек, Букайо Сака, Хавьер Амаечи.

    • Матч «Челси» – «Арсенал» состоится в среду, 29 мая, в 22:00 по московскому времени.
    • В составе «Арсенала» отсутствуют Аарон Рэмзи и Генрих Мхитарян. Валлиец – из-за травмы, армянин – по политическим причинам.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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