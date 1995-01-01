24 футболиста «Арсенала» прилетели в Баку на финал Лиги Европы

Делегация «Арсенала» прибыла в Азербайджан на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Тренерский штаб лондонской команды решил взять в Баку 24 футболиста, один из которых будет отсеян при формировании итоговой заявки.

Вратари: Петр Чех, Бернд Лено, Деян Илиев;

Защитники: Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Лоран Косиельни, Штефан Лихтштайнер, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос;

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Маттео Гендузи, Месут Озил, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Джозеф Уиллок;

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эдвард Нкетиа, Дэнни Уэлбек, Букайо Сака, Хавьер Амаечи.