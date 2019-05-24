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    Кулибали, де Лигт, ван Дейк и Хименес могут сменить Рамоса в «Реале»

    «Реал» начал поиск центрального защитника на замену Серхио Рамосу, который может покинуть клуб.

    Мадридцы рассматривают Калиду Кулибали («Наполи»), отступные в контракте которого составляют 120 миллионов евро.

    В список также входит Матйес де Лигта («Аякс»). Главным претендентом на голландца считается «Барселона», но сливочные еще могут вступить в переговоры и перехватить 19-летнего футболиста.

    Вариант с Вирджилом ван Дейком из «Ливерпуля» считается маловероятным. Также существует вариант с Хосе Хименесом из «Атлетико», отступные за которого составляют от 60-ти до 100 миллионов.

    Источник: As

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2737

      ivan-football-fan 19 минут назад

      ...ну... разве что...ВСЕ ТРОЕ ?))

      0
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      Рейтинг: +497

      VVadic 34 минуты назад

      Никакого Хименеса. Этот Перес как Папандополо, всё время повторяет про Хосе Марию!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1080

      Павел Буре 1 час назад

      ван дейк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      spartak4everr 1 час назад

      Ван Дейка не отдадут, Де Лигт потенциально зверь, но сейчас не сможет играть ту же роль, что и Рамос. Хименес - возможно, но Кулибали вероятнее всего, пора ему на повышение из Наполи.

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