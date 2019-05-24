Кулибали, де Лигт, ван Дейк и Хименес могут сменить Рамоса в «Реале»

«Реал» начал поиск центрального защитника на замену Серхио Рамосу, который может покинуть клуб.

Мадридцы рассматривают Калиду Кулибали («Наполи»), отступные в контракте которого составляют 120 миллионов евро.

В список также входит Матйес де Лигта («Аякс»). Главным претендентом на голландца считается «Барселона», но сливочные еще могут вступить в переговоры и перехватить 19-летнего футболиста.

Вариант с Вирджилом ван Дейком из «Ливерпуля» считается маловероятным. Также существует вариант с Хосе Хименесом из «Атлетико», отступные за которого составляют от 60-ти до 100 миллионов.