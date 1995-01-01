Goal: «Виссел Кобэ» сделал предложение Венгеру

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Виссел Кобэ».

По информации Goal, 69-летний специалист получил предложение от японского клуба о контракте до конца 2021 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

С 1995-го по 1996 год француз тренировал в Японии «Нагою».

За «Виссел Кобэ» выступают полузащитник Андрес Иньеста и нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски . С последним Венгер работал в «Арсенале».

и нападающие и . С последним Венгер работал в «Арсенале». После 12-ти матчей «Виссел Кобэ» занимает 16-е из 18-ти мест в турнирной таблице Джей-лиги.

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