Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Goal: «Виссел Кобэ» сделал предложение Венгеру

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Виссел Кобэ».

    По информации Goal, 69-летний специалист получил предложение от японского клуба о контракте до конца 2021 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

    • С 1995-го по 1996 год француз тренировал в Японии «Нагою».
    • За «Виссел Кобэ» выступают полузащитник Андрес Иньеста и нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски. С последним Венгер работал в «Арсенале».
    • После 12-ти матчей «Виссел Кобэ» занимает 16-е из 18-ти мест в турнирной таблице Джей-лиги.

    Венгер: «Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru